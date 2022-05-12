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تأجيل مباراتي مصر أمام غينيا وإثيوبيا بالتصفيات الإفريقية

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صلاح
منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

تأجيل مباراتي مصر أمام غينيا وإثيوبيا بالتصفيات الإفريقية

القاهرة - رويترز

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أكد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس أن الاتحاد الإفريقي للعبة الشعبية استجاب لطلبه وقام بتعديل موعد مباراتي مصر أمام غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 الشهر المقبل.

وبناء على طلب مصر قرر الاتحاد القاري إقامة مباراتي مصر في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات المجموعة الرابعة أمام غينيا وإثيوبيا يومي الخامس والتاسع من يونيو المقبل على الترتيب.

وكان من المقرر إقامة المباراتين في الثاني والسادس من يونيو قبل أن تطلب القاهرة التأجيل.

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