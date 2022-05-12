وصول فرانكفورت لنهائي الدوري الأوروبي يتسبب في تأجيل تسع زيجات

تأجلت تسع زيجات كان من المقرر إقامتها الأسبوع المقبل بمدينة فرانكفورت الألمانية، وذلك بعد بلوغ آنتراخت فرانكفورت نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وحال فاز فرانكفورت على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي يوم الأربعاء في مدينة إشبيلية الإسبانية، فمن المتوقع أن تحتفل الجماهير في اليوم التالي خارج قاعة بلدية رومر.

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وقالت ناتاشا كيك، نائبة رئيس مكتب التسجيل بالمدينة، "مع وجود عشرات الآلاف من الجماهير المتحمسة أسفل قاعة الزواج، لا يمكننا أن نوفر للعرسان البيئة الكريمة التي يتوقعونها من الزفاف في رومر".