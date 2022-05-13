أرتيتا: حكم الديربي دمر المباراة

ألقى مايكل أرتيتا مدرب أرسنال باللوم على الحكم بول تيرني بعد تعرض آمال فريقه في إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالمركز الرابع لضربة قوية عقب الخسارة 3-صفر من غريمه توتنهام هوتسبير يوم الخميس.

وكان فوز أرسنال سيضمن له إنهاء الموسم بالمربع الذهبي لأول مرة منذ 2016. وبدأ اللقاء بأريحية.

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لكن انقلبت الأمور ضده عندما تقدم توتنهام بركلة جزاء نفذها هاري كين بالدقيقة 22 بسبب دفعة من سيدريك سواريس للمهاجم سون هيونغ-مين.

وبعد عشر دقائق حصل روب هولدينغ على الانذار الثاني بسبب احتكاك متكرر مع سون.

وأبلغ أرتيتا الصحافيين تعليقا على قرارات الحكم بالشوط الأول: يوجد خياران أمامي، يمكن أن أكذب أو أتعرض للإيقاف، وأود أن أكون على خط الملعب حقا أمام نيوكاسل.

وأضاف: إذا قلت ما اعتقده سأتعرض للإيقاف ستة أشهر، مسموح لي بالتعليق عما حدث لكنني لا أجيد الكذب. اطلبوا من الحكم الوقوف أمام الكاميرات لشرح قراره، من المؤسف أن تتعرض مباراة جميلة هكذا للتدمير الليلة.

ورغم الهزيمة يبقى أرسنال أقرب من توتنهام في الصراع على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، إذ يتفوق بنقطة واحدة على جاره مع تبقي مباراتين.

وتابع المدرب الإسباني: هذه المباراة أصبحت من الماضي والآن نفكر في لقاء نيوكاسل. ضاعت هذه المباراة من بين أيدينا ونتقبل ذلك.

"الآن يجب أن نظهر الفريق الذي لعب بالبداية. هذا مؤلم لكن أمامنا مباراة كبيرة يوم الاثنين وسنسعى للفوز بها".

ويعاني أرتيتا من أزمة بالخيارات الدفاعية قبل زيارة صعبة إلى نيوكاسل، وسينضم هولدينغ الموقوف إلى غابرييل المصاب ولم يخاطر بمشاركة بن وايت رغم جلوسه على مقاعد البدلاء.

وواصل "نتمنى جاهزية بن وتعافي غابرييل لأننا لا نملك ما يكفي من المدافعين".