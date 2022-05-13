امرأة تقود نهائي كأس المغرب في سابقة بالعالم العربي

تقود الحكمة المغربية، بشرى كربوبي، السبت، المباراة النهائية لمسابقة كأس العرش في كرة القدم بين فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني. وهي المرة الأولى التي تسند فيها إدارة نهائي بطولة كروية لسيدة في البلاد والعالم العربي.

وقالت لجنة التحكيم في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إنها: عينت السيدة بشرى كربوبي، لقيادة المباراة النهائية لمسابقة كأس العرش، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار سيدة لقيادة نهائي الكأس.

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كانت كربوبي (34 عامًا)، التي تعمل شرطية، أيضًا أول مغربية تقود مباراة في البطولة المحلية الاحترافية لكرة القدم في العام 2020. وهي تحمل الشارة الدولية من فيفا.

كما سبق لها أن تولّت مهمة حكم الفيديو المساعد في المباراة النهائية بين مصر والسنغال لبطولة كأس أمم إفريقيا فيفبراير الفائت بالكاميرون.

وهي أيضًا ضمن المرشحات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنهائيات كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلاندا، بحسب الاتحاد المغربي لكرة القدم.

ستكون حكمة أخرى هي فتيحة الجرموني ضمن الطاقم المساعد لكربوبي في المباراة النهائية لكأس العرش التي يحتضنها الملعب الكبير لأكادير (جنوب)، وهي مؤجلة عن موسم 2019-2020.