صلاح بين المرشحين لنيل جائزة لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي

تم اختيار محمد صلاح مهاجم ليفربول وكيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي يوم الجمعة ضمن ثمانية مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويتصدر صلاح هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 22 هدفا كما صنع 13 هدفا. ويأتي دي بروين رابعا في قائمة الهدافين برصيد 15 هدفا، كما صنع الدولي البلجيكي سبعة أهداف.



وسبق لصلاح ودي بروين الفوز بالجائزة من قبل في موسمي 2017-2018 و2019-2020 على الترتيب.



وتشمل قائمة المرشحين الآخرين ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول وجواو كانسيلو لاعب سيتي وجارود بوين لاعب وست هام يونايتد وبوكايو ساكا لاعب أرسنال وسون هيونغ-مين لاعب توتنهام وجيمس وارد-براوس لاعب ساوثامبتون.



وفاز روبن دياز مدافع سيتي بالجائزة الموسم الماضي.

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