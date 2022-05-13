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ليفاندوفسكي يعقّد موقفه مع بايرن ميونخ

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ليفا
عقد اللاعب ينتهي صيف 2023

ليفاندوفسكي يعقّد موقفه مع بايرن ميونخ

برشلونة - فرانس برس

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أكدت وسائل إعلام محلية يوم الجمعة، أن مهاجم بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم للموسم العاشر توالياً الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي رفض تمديد عقده المقرر نهايته في يونيو 2023 ما يمهد الطريق لرحيله عن بافاريا هذا الصيف.

وأبرزت صحيفة "سبورت بيلد" اليومية أن "آلة التهديف روبرت ليفاندوفسكي سيغادر النادي في موعد أقصاه صيف 2023"، مضيفةً "في الأسابيع الأخيرة، أعلن أفضل لاعب في العالم في جوائز "فيفا| 2021 لمسؤوليه في بايرن ميونخ أنه لن يمدد عقده، الممتد لعام واحد".

وبدوره، أكد موقع "سبورت1" نقلاً عن مصادره الخاصة، هذه المعلومات.

في المقابل، شددت ادارة بايرن ميونيخ في أكثر من مناسبة على أنها ترفض التخلي عن الهداف البولندي البالغ 33 عاماً والذي سجل 343 هدفاً منذ وصوله إلى ملعب "أليانز أرينا" في عام 2014 قادماً من بوروسيا دورتموند، في حين أشارت وسائل الإعلام إلى أن عدم بيعه هذا الصيف يعني السماح لليفاندفسكي بالرحيل مقابل صفقة حرة في الصيف المقبل.

وحسب وسائل الإعلام الأوروبية، أجرى ليفاندوفسكي مؤخراً اتصالات مع برشلونة الإسباني، في حين اعتبر مدرب الاخير تشافي هرنانديس أن هذه الصفقة ستكون "معقدة" بسبب الوضع المالي للنادي الكاتالوني.

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