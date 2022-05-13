مباراة مونشنغلادباخ ومنتخب أوكرانيا الودية تجمع 132 ألف يورو

أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم يوم الجمعة أن المباراة الودية التي جمعت بين الفريق والمنتخب الأوكراني، جمعت تبرعات بقيمة 132 ألف يورو لصالح المساعدات الإنسانية في أوكرانيا.

وشاهد المباراة، التي انتهت بفوز المنتخب الأوكراني 2 - 1، أكثر من 20 ألف مشجع، وروجت قناة "بروزيبن" التلفزيونية الألمانية لجمعية المساعدات الخيرية الألمانية "أكتيون دويتشلاند هيلفت" خلال المباراة، لتجمع إجمالي 642 ألفا و745 يورو تبرعات.

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وقال رولاند فيركوس، مدير الكرة بنادي مونشنغلادباخ: كانت احتفالية سلمية لكرة القدم وأمسية نتمنى أن يكون ضيوفها قد استمتعوا لساعات قليلة، وذلك في هذه الأوقات الصعبة للغاية.

وأضاف: إنه لشرف لنا، ليس فقط مساعدة المنتخب الأوكراني في استعداداته للملحق المؤهل لكأس العالم، وإنما، والأكثر أهمية، إظهار إيماءات الإنسانية والتضامن.

وكانت مباراة المنتخب الأوكراني أمام نظيره الاسكتلندي المقررة في مدينة غلاسكو في الدور قبل النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 تأجلت بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، وستقام في أول يونيو المقبل.

وسيلتقي الفائز في المواجهة مع منتخب ويلز في نهائي الملحق لحسم بطاقة التأهل للمونديال.