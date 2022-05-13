.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مسعود حارس المصري يغيب 6 أشهر بسبب حادث سير

  • الخط
مسعود
خاض مسعود 21 مباراة مع المصري هذا الموسم

مسعود حارس المصري يغيب 6 أشهر بسبب حادث سير

بورسعيد - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكد المصري البورسعيدي يوم الخميس أن حارس مرماه أحمد مسعود قد يغيب عن الملاعب لنحو ستة أشهر بسبب خضوعه لثلاث عمليات جراحية عقب إصابته في حادث، إذ اصطدمت به سيارة أثناء السير على قدميه.

وأوضح النادي المنافس بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم في بيان، أن مسعود (30 عاما) تعرض للحادث في مسقط رأسه بني سويف، وأصيب بكسور في الذراع واليد اليسرى وخلع بالكتف وربما يحتاج إلى تدخل جراحي جديد بجانب فترة تأهيل طويلة.

وخاض مسعود 21 مباراة مع المصري هذا الموسم في الدوري المحلي وكأس الاتحاد الأفريقي، التي غادرها فريق المدرب معين الشعباني من دور الثمانية.

ويحتل المصري المركز 12 في الدوري برصيد 20 نقطة من 17 مباراة وسط معاناة من تأخر المستحقات المالية للاعبين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما أبرز التحديات التي تواجه عملية الحوار بين القوى السياسية في السودان؟ ما أبرز التحديات التي تواجه عملية الحوار بين القوى السياسية في السودان؟
اكتشف المزيد