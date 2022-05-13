مسعود حارس المصري يغيب 6 أشهر بسبب حادث سير

أكد المصري البورسعيدي يوم الخميس أن حارس مرماه أحمد مسعود قد يغيب عن الملاعب لنحو ستة أشهر بسبب خضوعه لثلاث عمليات جراحية عقب إصابته في حادث، إذ اصطدمت به سيارة أثناء السير على قدميه.

وأوضح النادي المنافس بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم في بيان، أن مسعود (30 عاما) تعرض للحادث في مسقط رأسه بني سويف، وأصيب بكسور في الذراع واليد اليسرى وخلع بالكتف وربما يحتاج إلى تدخل جراحي جديد بجانب فترة تأهيل طويلة.

مادة اعلانية

وخاض مسعود 21 مباراة مع المصري هذا الموسم في الدوري المحلي وكأس الاتحاد الأفريقي، التي غادرها فريق المدرب معين الشعباني من دور الثمانية.

ويحتل المصري المركز 12 في الدوري برصيد 20 نقطة من 17 مباراة وسط معاناة من تأخر المستحقات المالية للاعبين.