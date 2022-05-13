نادال يتألم: أتعايش مع إصابة.. يومي أصبح صعبًا

اعترف الإسباني رافاييل نادال أنه "يتعايش مع إصابة" بعدما ودع مبكرا بطولة روما للتنس للمرة الأولى منذ 2008 أمام دينيس شابوفالوف، ولكنه مازال يأمل في المشاركة ببطولة فرنسا المفتوحة هذا الشهر.

وودع نادال، الفائز بـ21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، البطولة بعد خسارته في الدور الثالث أمام شابوفالوف 6 - 1 و5 - 7 و2 - 6 يوم الخميس بعدما عانى من إصابة في القدم خلال المباراة.

مادة اعلانية

وتحدث نادال، عقب الخسارة، وقال للصحافيين: لست مصابا. أنا أتعايش مع إصابة. يومي أصبح صعبا.

وأضاف: أحاول بقوة ولكن بالطبع، من الصعب تقبل الموقف في بعض الأوقات. لا يمكنني التدرب بشكل ملائم في العديد من الأيام.

وأضاف: بدأت أشعر بالآلام خلال المجموعة الثانية ولم أكن قادرا على اللعب. ولكن لا أريد سلب حق دينيس في استحقاقه الفوز.

وبسؤاله عما إذا كان سيتمكن من المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة التي تبدأ يوم 22 مايو، قال اللاعب الإسباني: مازال هذا هدفي، خلال الفترة التي تسبق البطولة. ومازلت أحلم بالمشاركة.

وأردف: ربما خلال يومين تتحسن الإصابة في قدمي. نعم سأصطحب الطبيب معي في بطولة فرنسا، هذا يساعد في بعض الأحيان.

وبالخسارة أمام شابوفالوف تراجع نادال للمركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبي التنس، وهو ما يجعل هناك احتمالية لمواجهة المصنف الأول في بطولة فرنسا المفتوحة، التي فاز بها نادال 13 مرة، بدور الثمانية.