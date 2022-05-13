ناغلسمان: موقفي وموقف النادي من ليفاندوفسكي معروف

رفض جوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الحديث بشأن الشائعات التي تربط نجم هجوم الفريق روبرت ليفاندوفسكي باحتمالات الانتقال إلى برشلونة الإسباني، مؤكدا أن النجم البولندي ضمن خططه كالمعتاد، وذلك قبل ختام منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا) يوم السبت.

وقال ناغلسمان في تصريحاته للصحافيين يوم الجمعة: موقف النادي وموقفي من روبرت معروف، ووضع العقد معروف.

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وأضاف: لن أعلق عن كل الموضوعات الأخرى التي دار الحديث بشأنها، يمكنكم الاستفسار عن هذه الأشياء من اللاعب وكذلك من (مدير الكرة) حسن (صالح حميدتش).

ويبدأ ليفاندوفسكي (33 عاما) العام الأخير في تعاقده مع بايرن ميونخ، ولم يجر حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب أبلغ مسؤولي بايرن بأنه لن يمدد التعاقد، بينما يؤكد بايرن حتى الآن أنه لن يبيع اللاعب هذا الصيف.

وقال ناغلسمان إن اللاعب "تدرب بشكل جيد للغاية" هذا الأسبوع وسيشارك أساسيا كالمعتاد في المباراة المقررة أمام فولفسبورغ في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من البوندسليغا.

وأضاف: هو ضمن خططي تماما كالمعتاد.

ورغم ذلك فإن ناغلسمان سيفتقد في مواجهة فولفسبورغ لخدمات لاعبي الوسط مارك روكا وكورنيتن توليسو بسبب المرض، وقال إن المدافع جوسيب ستانسيتش قد يشارك كأساسي في المباراة.

واقترب الظهير الأيمن نصير مزراوي من الانضمام إلى بايرن قادما من أياكس الهولندي، فيما قال ناغلسمان إن الاتفاق اقترب من الاكتمال.

وأضاف: سنكون سعداء في حال نجحنا في إتمام ذلك الاتفاق لأنه لاعب رائع حقا، لقد قال في أول مقابلة إنه يريد اللعب في بايرن، وهو متحمس كثيرا للانضمام إلينا.

ويعد ريان غرافنبرش زميل مزراوي في أياكس هدفا لبايرن ميونخ، لكن ناغلسمان قال إن التحرك لضم اللاعب صاحب 19 عاما لا يزال بعيدا.