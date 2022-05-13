نايكي تلغي عقد الرعاية مع سبارتاك موسكو

كشف نادي سبارتاك موسكو وشركة نايكي لصناعة الملابس والأدوات الرياضية أن الشركة الأميركية ألغت عقد الرعاية مع النادي المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم بسبب عدم مشاركته في بطولات الأندية الأوروبية الموسم المقبل نتيجة العقوبات التي فرضت على روسيا عقب هجومها على أراضي أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير الماضي.

وقال سبارتاك المرتبط بعقد رعاية مع نايكي منذ 2005 يوم الخميس إنه يبحث عن مورد جديد للملابس والأدوات الرياضية بعد أن أبلغته نايكي بالتوقف عن رعايته.

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وفي بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى رويترز يوم الجمعة قالت نايكي إنها أبلغت سبارتاك موسكو أنها لن تستمر في رعاية النادي "عقب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بمنع الأندية الروسية من المشاركة في البطولات التي يشرف الاتحاد على تنظيمها".

وبناء على العقوبات حرم سبارتاك موسكو من استكمال مسيرته في الدوري الأوروبي في فبراير الماضي.