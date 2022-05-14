أنشيلوتي يحسم مصير هازارد مع ريال مدريد

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، لكرة القدم إن إيدين هازارد لا يعتزم سوى البقاء ضمن صفوف ريال مدريد.

وتعثر البلجيكي الدولي هازارد لفترة طويلة بعد انضمامه إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في يونيو عام 2019 في صفقة تردد أن قيمتها وصلت إلى 100 مليون يورو (104 ملايين دولار)، حيث عانى من الإصابات ومشكلات اللياقة.

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وشارك هازارد في التشكيل الأساسي سبع مرات خلال 17 مباراة لعبها في الدوري هذا الموسم، وقد لعب إجمالي 688 دقيقة هذا الموسم مع ريال مدريد الذي توج باللقب للمرة الـ 35 في تاريخه.

وفي حديثه للصحافيين قبل المباراة المقررة أمام قادش يوم الأحد، قال أنشيلوتي إنه يعتزم إبقاء هازارد ضمن صفوف الفريق.

وقال أنشيلوتي: سيستمر بكثير من الحماس لأنه لم يقدم فترة جيدة مع الفريق. هو يرغب في إظهار قدراته. خطة هازارد واضحة: هو سيبقى بالفريق.

ولدى سؤال أنشيلوتي حول ما إذا كان هازارد مرشحا للمشاركة أمام قادش، حيث يتبع المدرب سياسة المداورة بين اللاعبين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب أمام ليفربول في 28 مايو الجاري، أجاب المدرب الإيطالي: أعتقد هذا. فريق مثل ريال مدريد، تكون أمامه العديد من المباريات.

وأضاف أنشيلوتي: ستكون هناك مداورة. فبوجود فريق متكامل، يمكنك المداورة أكثر وتتاح الفرصة أمام الجميع. والمشاركة في التشكيل الأساسي لفريق عملاق، تبدو معقدة. تبدو كذلك بالنسبة للجميع وليس بالنسبة للاعبين الأقل مشاركة فقط.

وكشف أنشيلوتي أيضا عن أنه يعتزم إراحة كريم بنزيمة مجددا، كما يحتمل أن يحصل فينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا على راحة.

وقال أنشيلوتي: منحته راحة لأنه يستحق هذا. لقد منحته إجازة ليومين. وغدا سأريح فينيسيوس وكورتوا أيضا. على أن تكون العودة اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وأضاف: (داني) كارفاخال) و(داني) سيبايوس وهازارد عائدون، نحن نطبق الخطة بشكل جيد وفي الأيام المقبلة سيعود الجميع.