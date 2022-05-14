أنشيلوتي يرد على صلاح: أتفق معه بالطبع

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حول تصريحات جناح ليفربول المصري محمد صلاح حول كون الأخير الأفضل في العالم بمركزه.

وقال كارلو في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة قادش: أعتقد أن ما قاله صحيح، أتفق معه، في مركزه إنه الأفضل في العالم بالتأكيد.

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وتابع: ليس من السهل إيجاد جناح بصفاته حاليًا.

وسيواجه ريال مدريد نظيره ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 مايو الجاري بباريس.

وعندما سئل صلاح عما إذا كان يريد الانتقام من ريال مدريد بعد خسارة فريقه 3-1 في كييف بنهائي البطولة القارية 2017، قال: نعم، حان وقت الانتقام، لقد هزمونا وكان يوما حزينا للغاية بالنسبة لنا جميعا.

وأضاف: قلت قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف النهائي، إنني أريد مواجهة ريال مدريد في النهائي، وحصلنا على ذلك وأنا متأكد أنها ستكون مباراة صعبة، لأنهم تغلبوا على فرق قوية جدا قبل أن يصعدوا إلى النهائي.

وبدأت تصريحات صلاح تجاه ريال مدريد، بعد تأهل فريقه إلى النهائي، عندما قال بعد نهاية اللقاء: أريد مواجهة ريال مدريد في النهائي، لقد فازوا علينا من قبل، لذلك أريد مواجهتهم مجددا، لسبب شخصي.

قبل أن يكرر صلاح تهديداته مجددا، عقب تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية، حيث نشر صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: لدينا نتيجة علينا تسويتها. في إشارة إلى أنه يرغب في الثأر من هزيمة نهائي 2018.