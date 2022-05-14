بيولي: أتمنى ألا تكون مباراة أتالانتا الأخيرة لإبرا في سان سيرو

حث ستيفانو بيولي مدرب ميلان لاعبيه على التركيز فقط على اللعب على أرضهم أمام أتالانتا يوم الأحد وعدم الشعور بالقلق من الغريم إنتر ميلان، مع اقتراب حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



ويمكن أن يصبح ميلان بطلا للدوري إذا تغلب على أتالانتا يوم الأحد وتعثر إنتر ميلان صاحب المركز الثاني أمام كالياري في وقت لاحق من اليوم ذاته.



ويتصدر ميلان الدوري برصيد 80 نقطة متقدما بنقطتين على إنتر حامل اللقب قبل جولتين من الوصول إلى خط النهاية.



وقال بيولي للصحافيين يوم السبت: يجب أن نركز فقط على المباراة، وهذا سيحدد ما سيحدث بعد ذلك. ستكون مباراة صعبة وعلينا الاستعداد بشكل جيد.



وأضاف: لن أفكر في مباراة إنتر، لا أهتم. لسنا بحاجة إلى حافز أكثر مما لدينا، لأننا بالفعل على القمة في الظروف الحالية.



ويحاول ميلان، الذي خاض آخر 14 مباراة في الدوري دون خسارة، الفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 2011.



وأضاف بيولي: يتحلى كل اللاعبين بالتركيز والحماس مثلي تماما. سنستقل الحافلة بطاقة إيجابية وسيكون المشجعون جاهزين لدعمنا لمدة 95 دقيقة.



وأبدى بيولي رغبته في بقاء المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي عانى من إصابة في الركبة أغلب فترات الموسم، خلال الموسم المقبل.



وسينتهي عقد المهاجم السويدي المخضرم، الذي فاز بأربعة ألقاب للدوري خلال مسيرته، مع ميلان في يونيو المقبل.



وقال بيولي عن إبراهيموفيتش الذي سجل ثمانية أهداف في 26 مباراة في جميع المسابقات مع ميلان هذا الموسم: أتمنى ألا تكون آخر مباراة له في سان سيرو.



وأضاف: إنه بطل عظيم، وأنا لا أشير فقط إلى الجانب الفني. أنا أحترمه كثيرا، زلاتان ذكي بما يكفي ليقرر مستقبله.

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