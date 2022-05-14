الأمير محمد بن سلمان يحضر نهائي كأس الملك

أُعلن يوم السبت عن موعد نهائي كأس الملك للموسم الحالي بين الهلال والفيحاء، والذي تقرر إقامته يوم الخميس المقبل في جدة بحضور الأمير محمد بن سلمان.
وكشف بيان وكالة الأنباء السعودية "واس": تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، تقام يوم الخميس المقبل المباراة النهائية على كأس الملك، للموسم الرياضي الحالي 2021 - 2022، بين فريقي الهلال والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
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وسيقوم الأمير محمد بن سلمان بحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.
ووصل الهلال إلى النهائي عقب فوزه على الشباب، بينما هزم الفيحاء اتحاد جدة.
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