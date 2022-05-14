تشافي: عمر اللاعبين لا يهمني

أكد تشافي هرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أنه لا يوجد حاجز للعمر ضمن مساعي فريقه لإعادة البناء، في ظل زيادة الحديث عن اقتراب النادي الكتالوني من ضم القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما.

وأوضح تشافي أنه لم ينه المحادثات مع مسؤولي النادي بشأن الصفقات المحتملة، ولم يتحدث مع اللاعبين الحاليين بالفريق بشأن خططهم للمستقبل.

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وتردد أن ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني يتطلع للانتقال إلى برشلونة، في الوقت الذي لم يستبعد فيه تشافي إمكانية رحيل فرانكي دي يونغ، حيث يحظى باهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال تشافي في مؤتمر صحافي يوم السبت: ظروف النادي هي التي تحكم، ألعب دورا مهما في عملية اتخاذ القرار، لكن الوضع الاقتصادي هو الفيصل.

وأضاف: في غضون أيام قليلة علينا أن نعرف وضعنا من أجل التخطيط للموسم المقبل، الوضع الاقتصادي يبقينا في مأزق، إنه يحدد حاضر ومستقبل النادي.

ولدى سؤاله عن مصير لاعب الوسط الهولندي دي يونغ، قال تشافي: بالنسبة لي هو لاعب مهم للغاية ، إنه دائما ما يشارك منذ البداية، باستثناء عندما أتبع سياسة التدوير.

وأضاف: إنه لاعب أساسي، لكن هناك الوضع الاقتصادي للنادي، هو لاعب يعجبني كثيرا، سنرى كيف ستسير الأمور.

وأكد تشافي: لقد تعاقدت مع داني الفيش وهو في سن الثامنة والثلاثين، الأمر لا يتعلق بالعمر بل بالأداء، اللاعبون الذين يعتنون بأنفسهم بشكل جيد في كل عام يصبحون أكثر احترافية.

وختم تشافي بالقول: إبراهيموفيتش ومودريتش وداني الفيش كلهم يؤدون بشكل رائع في أندية مهمة، وكذلك الحال بالنسبة لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، العمر ليس أولوية، ما يهم هو أن يكونوا إضافة بالنسبة لنا.