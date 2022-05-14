رغم الاتفاق مع وكيله.. بايرن: لا اتصال مع برشلونة حول ليفاندوفسكي

علق المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، حسن صالح حميديتش، على التقارير التي تحدثت عن اتفاق روبرت ليفاندوفسكي، نجم هجوم الفريق البافاري، إلى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم.

وأكد حميديتش لمحطة "سكاي" الرياضية يوم السبت: ليفاندوفسكي لديه عقد حتى صيف العام المقبل، هذه حقيقة واقعة.

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وردا على سؤال حول ما يتعين حدوثه من أجل تغيير موقف اللاعب، قال البوسني: لا أشغل نفسي بهذا الأمر لأن موقفنا دائما ما كان واضحا.

كانت تقارير إعلامية في ألمانيا كشفت أن برشلونة اتفق، شفهيا، مع وكيل أعمال ليفاندوفسكي الانتقال إلى النادي إلى الكتالوني في صيف العام الحالي.

وقالت محطة "شبورت 1" الألمانية الرياضية إن برشلونة ينتظر إفادة من بايرن حول قيمة الشرط الجزائي التي يرغب فيها مقابل فسخ عقد ليفاندوفسكي الذي يستمر حتى نهاية يونيو 2023، مضيفة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق محدد بين الناديين بعد.

وتم الإعلان أن بيني زاهافي وكيل اللاعب البولندي الدولي وبرشلونة اتفقا على عقد لمدة ثلاثة أعوام.

وقالت المحطة إنه حال أصر بايرن ميونخ على استكمال عقد ليفاندوفسكي وعرقل انتقاله، عندئذ سيتعين على اللاعب أن يستمر لمدة موسم آخر في ميونخ، لكن النادي، صاحب العدد القياسي من البطولات، سيتعين عليه الاختيار بين الإبقاء على لاعب ساخط للموسم المقبل وتركه في نهاية العقد ليرحل دون الحصول على إيرادات أو التخلي عنه في هذا العام والحصول على مقابل كبير.

من جانبها، كتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم أن القيمة الكبيرة لفسخ العقد يمكن أن تكون هي السبب في عدم إمكانية انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة على الأقل في الوقت الراهن.

وعزت الصحيفة هذا الرأي إلى أنه في حال دخول أندية أوروبية أخرى كبيرة في التنافس على ضم ليفاندوفسكي، فعندئذ سيكون مقابل انتقاله باهظ الكلفة بالنسبة لبرشلونة المتداعي ماليا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم إن بايرن قلل من مطلبه المالي للتخلي عن ليفاندوفسكي إلى ما يتراوح بين 35 إلى 40 مليون يورو مشيرة إلى أن برشلونة أيضا وضع مثل هذا المبلغ في اعتباره.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن ليفاندوفسكي أبلغ رؤساء بايرن ميونخ بعدم رغبته في تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.