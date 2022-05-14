رونالدو: دعونا نعتقد أننا سنفوز بالألقاب العام المقبل

أعرب كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن ثقته في أن المدرب الجديد إيريك تن هاغ سيكون مناسبا لتولي المهمة في أولد ترافورد لكنه طالب بأن يحصل على الوقت الكافي إذا أراد الفريق العودة إلى طريق الانتصارات.
وانتشرت التكهنات حول مستقبل رونالدو في يونايتد بعد موسم جاء خاليا من الألقاب إضافة لفشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وقال رونالدو لموقع النادي على الإنترنت يوم الجمعة: ما أعرفه هو أنه قام بعمل رائع مع أياكس (أمستردام)، وأنه مدرب مخضرم.
وتابع: لكن علينا أن نمنحه الوقت. نحن بحاجة لأن نغير الأمور وفقا للطريقة التي يريدها.
وكان اللاعب البالغ من العمر 37 عاما من بين اللمحات المضيئة القليلة لمانشستر يونايتد في موسم مروع تحت قيادة المدرب المؤقت رالف رانغنيك ، حيث سجل رونالدو 24 هدفا في كافة المسابقات.
وأضاف اللاعب البرتغالي: آمل أن نحقق النجاح بالطبع، لأنه إذا نجحنا، فإن مانشستر كلها ستحقق النجاح أيضا. أتمنى له (تن هاغ) التوفيق.
وقال رونالدو: نحن سعداء ومتحمسون ليس فقط كلاعبين، ولكن كمشجعين أيضا. دعونا نعتقد أننا سنفوز بالألقاب العام المقبل.
وتعاقد الهولندي تن هاغ، الذي وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات، مع يونايتد بعد خمسة مواسم قضاها في أياكس، حيث قاد الفريق للفوز بثلاثة ألقاب للدوري واحراز كأس هولندا مرتين.
وسيتوجه يونايتد، صاحب المركز السادس في الدوري الانجليزي، للقاء كريستال بالاس في اخر مباراة له في للموسم يوم 22 مايو الجاري.
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