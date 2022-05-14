شتوتغارت يبقى في البوندسليغا بسيناريو درامي

أسدل الستار على الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بهبوط أرمينيا بيلفيلد للدرجة الثانية وخوض هيرتا برلين ملحق الصعود والهبوط، ونجاة شتوتغارت في الجولة الأخيرة من البوندسليغا يوم السبت.

وانضم بيلفيلد إلى غرويتر فورت في رحلة الهبوط للدرجة الثانية بعد تعادله مع ضيفه لايبزغ 1 - 1 في الوقت الذي أنهى فيه هيرتا برلين الموسم في المركز الثالث من القاع بخسارته أمام مضيفه بوروسيا دورتموند 1 - 2 بينما نجا شتوتغارت بسيناريو مثير عبر فوزه القاتل على ضيفه كولن 2 -1 .

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وتذيل فورت الترتيب برصيد 19 نقطة وجاء بيلفيلد في المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة وحل هيرتا برلين في المركز السادس عشر حيث سيلتقي في ملحق الصعود والهبوط مع صاحب المركز الثالث بالدرجة الثانية، وجاء شتوتغارت في المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة.