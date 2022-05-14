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ليفربول يهزم تشيلسي بركلات الترجيح ويحرز كأس الاتحاد الإنجليزي

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فرحة ركلة الجزاء الأخيرة

ليفربول يهزم تشيلسي بركلات الترجيح ويحرز كأس الاتحاد الإنجليزي

لندن - رويترز

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أحرز ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 6-5 على تشيلسي بركلات الترجيح وعقب التعادل دون أهداف يوم السبت.

وبعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي، في مباراة شهدت إصابة الهداف محمد صلاح، حصد ليفربول اللقب وحافظ على آماله في الفوز برباعية لا سابق لها من الألقاب هذا الموسم.

وتوج ليفربول بلقب كأس الرابطة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح أيضا في فبراير الماضي.

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