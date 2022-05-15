بريمن يعود للدوري الألماني وهامبورغ يخوض الملحق

عاد فيردر بريمن إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد غياب لموسم واحد عقب انتصاره 2-صفر على يان ريجنزبورغ في ختام موسم الدرجة الثانية يوم الأحد.



وقلب هامبورغ تأخره ليتغلب 3-2 على هانزا روستوك وسيخوض ملحق الصعود حيث سيواجه هيرتا برلين صاحب المركز 16 في الدرجة الأولى.



وأنهى شالكه، الذي كان ضمن عودته لدوري الأضواء الأسبوع الماضي، الموسم في صدارة الدرجة الثانية برصيد 65 نقطة بعد فوزه 2-1 على نورنبرغ.



واحتل بريمن المركز الثاني وله 63 نقطة متقدما بثلاث نقاط على هامبورج الذي ضمن المركز الثالث بفضل تفوقه بفارق الأهداف على دارمشتاد الذي تغلب 3-صفر على بادربورن.



وبدأ بريمن مباراته أمام ريجنزبورج بشكل مثالي عندما منحه نيكلاس فولكروج التقدم بعد عشر دقائق.



وعزز مارفين دوكش من تقدم بريمن بعد ست دقائق من الشوط الثاني.



وفي روستوك، بدا أن آمال هامبورج في العودة لدوري الأضواء بعد غياب أربعة أعوام ستتبخر بعدما منح نيكو نايدهارت التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 13.



وانتظر هامبورج حتى الدقيقة 50 ليدرك التعادل عبر روبرت جلاتسل ثم أضاف زميله سيباستيان شونلاو الهدف الثاني قبل ربع ساعة من النهاية.



وجعل ميكل كاوفمان النتيجة 3-1 في الدقيقة 85، وقلص لوكاس فروده الفارق لهانزا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.



ويحل هامبورج ضيفا على هيرتا يوم في ذهاب الملحق يوم الخميس المقبل قبل أن يستضيف مباراة الإياب يوم 23 مايو أيار.



مادة اعلانية