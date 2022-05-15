.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توتنهام يصعد للمركز الرابع مؤقتًا بنقاط بيرنلي

  • الخط
كين
احتفال كين بهدفه في شباك بيرنلي

توتنهام يصعد للمركز الرابع مؤقتًا بنقاط بيرنلي

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

حافظ فريق توتنهام على فرصه في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما تغلب على بيرنلي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه هاري كين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

ورفع توتنهام رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بشكل مؤقت، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة أرسنال مع نيوكاسل يوم الاثنين.

في المقابل توقف رصيد بيرنلي عند 34 نقطة في المركز السابع عشر وبات مهددا بالدخول للمنطقة المهددة بالهبوط في حال فوز ليدز على برايتون في المباراة التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتخابات لبنان.. انتفاضة وطنية ضد سلاح حزب الله انتخابات لبنان.. انتفاضة وطنية ضد سلاح حزب الله
اكتشف المزيد