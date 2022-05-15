توخيل: تشيلسي لا يمتلك "ثبات" ليفربول وسيتي

كشف توماس توخيل مدرب تشيلسي أن فريقه يجب أن يتعلم كيف يتحلى بالثبات بعد خسارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بركلات الترجيح أمام ليفربول يوم السبت، وقال إن العقوبات المفروضة على النادي تجعل المهمة أكثر صعوبة.



وشهد تشيلسي حالة من الاضطراب في الأشهر الأخيرة بعد أن طرح المالك الروسي رومان أبراموفيتش النادي اللندني للبيع في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، ثم فرضت الحكومة البريطانية قيودا صارمة على النادي.



وأشار توخيل إلى إن ليفربول ومانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز يفوزان بالمباريات أسبوعا بعد أسبوع، مما يظهر ثمار تخطيطهما على المدى الطويل.



وأضاف المدرب الألماني: إنهم متناغمون للغاية ونحن في وضع معاكس في الوقت الحالي بالنظر إلى العقوبات. اللاعبون يغادرون.



وسيرحل قلب الدفاع أنطونيو روديغر في نهاية الموسم ومن المتوقع أيضا مغادرة زميله المدافع أندرياس كريستنسن.



وغير توخيل حظوظ تشيلسي بشكل هائل عندما حل مكان المدرب فرانك لامبارد في يناير 2021 إذ قاد تشيلسي للتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد أربعة أشهر فقط بالمنصب.



ووصل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 2021، عندما خسر من ليستر سيتي، وكذلك نهائي كأس الرابطة في فبراير شباط هذا العام لكنه خسر أمام ليفربول بركلات الترجيح أيضا.



لكنه عانى للتحكم بإيقاعه في الدوري الممتاز ويحتل المركز الثالث بفارق 19 نقطة خلف سيتي المتصدر و16 نقطة عن ليفربول.



وتابع توخيل: يمكننا تقديم أفضل العروض ولدينا عقلية لتحقيق ذلك لكن على مدار السنوات الماضية أثبت سيتي وليفربول أنه يجب عليك بوضوح أن تتحلى بالثبات، وهذا ما لا نملكه وعانينا منه.



ويرى توخيل أن فريقه عانى في أول 15 دقيقة من مواجهة ليفربول عندما أهدر منافسه سلسلة من الفرص قبل أن يشق طريقه للعودة إلى أجواء المباراة التي تحولت إلى سجال بين الطرفين.

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