جماهير بايرن ميونخ تهتف لليفاندوفسكي وتطالبه بالبقاء

هتفت جماهير نادي بايرن ميونخ للهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي وطالبته بالبقاء في النادي البافاري وذلك على هامش الاحتفال بفوز الفريق باللقب العاشر على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم، من خلال شرفة قاعة مدينة ميونخ يوم الأحد.

وأكد بايرن وليفاندوفسكي أمس السبت على هامش الجولة الأخيرة من البوندسليغا أن الهداف البولندي لن يجدد عقده إلى ما بعد عام 2023.

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ولكن في الوقت الذي أكد فيه بايرن أن اللاعب ليس مطروحا للبيع هذا الصيف، شدد ليفاندوفسكي على أنه ينبغي أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار إذا تلقى عرضا مناسبا، وسط إدعاءات حول اهتمام برشلونة الإسباني بضم اللاعب.

وكرر هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ في تصريحات لمحطة "سبورت1" التليفزيونية، تأكيده على عدم التفريط في ليفاندوفسكي، لكن لم يستبعد تماما إمكانية رحيله هذا الصيف "إذا اتفق الجانبان على مثل هذه الخطوة".

لكن أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن قال في تصريحات لمحطة "بي ار" التليفزيونية أن ليفاندوفسكي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لن يرحل هذا الصيف "سيكمل فترة عقده".

وأشار كان إلى أن بيني زافي وكيل أعمال ليفاندوفسكي رفض عرض تمديد عقد اللاعب.

كان توماس مولر مهاجم بايرن قد أعرب عن أمله في بقاء ليفاندوفسكي (33 عاما) لعام أخر.

وقال مولر لشبكة "سكاي تي في" يوم الأحد: لنرى ما سيحدث، هو مرتبط بعقد حتى 2023، هذا يعني أن بايرن له كلمة الفصل، بالتأكيد نريد بقاءه ، لكننا بالتأكيد ندرك جميعا كيف تسير الأعمال.

ويتواجد ليفاندوفسكي في بايرن منذ عام 2014 عندما انضم للفريق قادما من بوروسيا دورتموند، وفاز بكل الألقاب الممكنة مع النادي البافاري بما في ذلك ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في 2020.

وحصد ليفاندوفسكي عشرة ألقاب في البوندسليجا مع دورتموند وبايرن.

وحطم ليفاندوفسكي الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر بتسجيله 41 هدفا خلال الموسم الماضي من الدوري الألماني، وحصل على لقب هداف الدوري الألماني سبع مرات ، من بينها المواسم الخمسة الأخيرة، ويعتبر هو ثاني أكبر الهدافين في تاريخ الدوري الألماني برصيد 312 هدفا، خلف جيرد مولر الذي سجل 375 هدفا.