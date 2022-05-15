دورة روما.. شفيونتيك تحتفظ باللقب بفوزها على جابر

احتفظت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، بلقبها في دورة روما لكرة المضرب على الملاعب الترابية محققة لقبها الرابع هذا العام في دورات الألف بفوزها الاحد على التونسية أنس جابر السابعة 6-2، 6-2.

وأضافت شفيونتيك (20 عامًا) التي تقدم مستويات مذهلة هذا الموسم اللقب إلى دورات الدوحة وإنديان ويلز وميامي للألف هذا العام، بالإضافة إلى دورة شتوتغارت.

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أما جابر التي توجت الأسبوع الماضي بدورة مدريد للألف محققة أكبر لقب في مسيرتها، فتوقفت سلسلة انتصاراتها عند 11 تواليًا.

في المقابل، رفعت شفيونتيك انتصاراتها إلى 28 على التوالي مؤكدة أنها المرشحة الأبرز لتحقيق لقب رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في 22 الشهر الحالي بعد أن أحرزته في 2020.

قالت شفيونتيك بعد الفوز: أهنئ أنس لأنك قدمت مستويات رائعة على أرض الملعب، تلعبين كرة مضرب جميلة ومتنوعة ومثيرة للاهتمام.

فيما علّقت جابر (27 عامًا): أهنئ ايغا على السلسلة الرائعة، مضيفة: أشكر فريقي، لقد قدمنا مستويات رائعة على التراب، عذرًا لأني أغضب قليلا على الملعب ولكن سنتعلم من ذلك.