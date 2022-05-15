سواريز يخوض مباراته الأخيرة في عقر دار أتلتيكو

أعلن أتلتيكو مدريد قبل دقائق من صافرة بداية مباراته أمام ضيفه إشبيلية يوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، أن مهاجمه المخضرم الأوروغوياني لويس سواريز سيخوض مباراته الأخيرة في عقر داره قبل الرحيل نهاية الموسم الحالي.

وأفاد النادي في رسالة نُشرت على تويتر: في نهاية المباراة، سيحيي (ملعب) واندا ميتروبوليتانو لويس سواريز و(المكسيكي) هيكتور هيريرا. لاعبان يغادران يوم (الأحد) عائلة أتليتيكا".

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وأضاف: في نهاية المباراة، لا تنهضوا من مقاعدكم، لأننا سنعيش لحظة خاصة للغاية.

وزج الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو بسواريز في مباراته الأخيرة أساسياً إلى جانب الفرنسي أنطوان غريزمان زميله السابق في برشلونة، في حين جلس هيريرا على مقاعد البدلاء.

وحيّا أنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مهاجمه المخضرم قبل انطلاق المباراة، قائلاً لشبكة "موفيستار" الإسبانية: لويس سواريز لاعب رائع وشخص رائع. إنه يستحق كل ما يحدث له في هذا النادي وسيكون له دائماً مكانة خاصة هنا.

وأضاف: في المتحف، في الملعب، في أي مكان، سيكون للويس سواريز مكانة خاصة. سنحتفظ بذكريات جيدة عنه. لقد كان لاعباً رائعاً، وأحد أولئك الذين ساعدونا في الفوز بالدوري الإسباني (موسم 2020-2021).

وينتهي عقد سواريز ابن الـ 35 عاماً في الصيف الحالي بعد وصوله في الموسم الماضي قادماً من كاتالونيا ليسجل 34 هدفاً في 81 مباراة، وفي حين لم يكشف عن مستقبله ترجح بعض المصادر أن يعتزل كرة القدم.

في المقابل وبحسب وسائل الإعلام المحلية، سينتقل لاعب الوسط الدولي المكسيكي هيريرا (32 عاماً) في الموسم الحالي إلى هيوستن دينامو المشارك في الدوري الأميركي لكرة القدم.