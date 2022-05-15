غوارديولا: اللاعبون لا يأتون إلى سيتي من أجلي

قلل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من تأثيره في ضم المهاجم الهولندي إرلينغ هالاند، وقال إن مشروع النادي الإنجليزي يكفي لجذب أفضل اللاعبين.

وتعاقد سيتي مع هالاند (21 عاما) هداف بروسيا دورتموند الألماني في وقت سابق هذا الأسبوع لينتقل إلى استاد الاتحاد بعد نهاية الموسم.

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ويُنظر إلى مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق كعنصر بارز في جذب صفوة اللاعبين إلى أنديته.



وأبلغ الصحفيين قبل مواجهة وست هام يونايتد بالدوري الممتاز يوم الأحد: يحضر اللاعبون إلى هنا ليس لأجلي وإنما للعب في هذه المسابقة ولتمثيل هذا النادي.



وأضاف: من المهم جدا التفكير في الأشخاص وطريقة اللعب وحجم الفريق والمدينة والمسابقة وتوقعات اللعب في دوري الأبطال بالمواسم القادمة، العديد من الأشياء المؤثرة.



وضرب غوارديولا أمثلة بنجوم سابقين بالفريق مثل سيرجيو أغويرو وديفيد سيلفا وفينسنت كومباني الذين استمروا في سيتي لنحو عقد وحققوا نجاحا كبيرا مع مدربين مختلفين.



وتابع المدرب الإسباني: لا يأتي اللاعبون من أجل شهر أو عام، ما نفعله هو جعلهم سعداء في المدينة وفي غرفة الملابس والاستمتاع باللعب في الدوري الممتاز.



ويحتاج سيتي إلى أربع نقاط من آخر مباراتين لتحقيق لقب الدوري للمرة الرابعة خلال خمس سنوات.