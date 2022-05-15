غوارديولا لساوثهامبتون: اهزموا ليفربول بأربعة أهداف

عوّض مانشستر سيتي تأخره 2-صفر ليدرك التعادل 2-2 مع وست هام يونايتد على ملعب لندن، لكن المدرب بيب غوارديولا كان سعيدا بأن مصير لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا يزال في يد فريقه.

ومع خوض ليفربول مباراته المؤجلة أمام ساوثهامبتون يوم الثلاثاء، أتيحت الفرصة لسيتي ليعزز تصدره بفارق ست نقاط لكن التعادل تركه يتفوق بأربع نقاط فقط على فريق المدرب يورغن كلوب قبل جولة واحدة على النهاية.



وإذا فاز سيتي في الجولة الأخيرة على أستون فيلا سيضمن إحراز اللقب، بغض النظر عما سيفعله ليفربول أمام ساوثهامبتون وولفرهامبتون واندرارز. ويمكن لسيتي الفوز باللقب يوم الثلاثاء إذا خسر ليفربول أمام ساوثهامبتون.



وقال غوارديولا: الأمر في أيدينا. هذا جيد. كان من الممكن أن يكون الفوز اليوم مثاليا لكن وست هام يقاتل من أجل التأهل للدوري الأوروبي وخاض موسما مذهلا. كان الهجوم أمامه صعبا جدا وكذلك اللعب ضده.

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وتابع: رسالتي لساوثهامبتون؟ حسنًا، اهزموا ليفربول 4-0، لكن أعلم أن الأمر لا يتعلق بذلك.



وسجل جارود بوين لاعب وست هام هدفين في الشوط الأول لكن جاك غريليش قلص الفارق لسيتي في بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل فلاديمير سوفال هدفا بطريق الخطأ في مرماه.



وكانت هذه المرة الأولى التي يعوض فيها سيتي تأخره بهدفين في مباراة في الدوري منذ 2012.



وقال غوارديولا: إنها عودة رائعة، أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة حقا. إنه منافس جيد جدا في الانتقال من الدفاع للهجوم.



وتابع: لكننا تحدثنا بين الشوطين عن عدم الاستسلام وتسجيل هدف للعودة للمباراة، لحسن الحظ سجلنا هدفا مبكرا في الشوط الثاني وبعد ذلك كانت لدينا فرصة واحدة، هذه نتيجة عادلة.



ويدرك غوارديولا صعوبة المهمة التي تنتظر سيتي أمام فيلا.



وقال غوارديولا: لن يكون الأمر سهلا، ستكون هناك الكثير من المشاعر. علينا التدريب والهدوء من أجل خوض المباراة بنشاط. لدينا أسبوع واحد وسنفعل كل شيء في تلك المباراة للفوز باللقب.