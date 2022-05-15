كلوب: مصير الرباعية بين أيدي سيتي.. وصلاح بخير

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فرص فريقه في تحقيق رباعية من الألقاب هذا الموسم ستتضح أكثر عندما يلعب منافسه مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في وقت لاحق يوم الأحد.

وفاز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح يوم السبت ليحقق ثنائية محلية حتى الآن بعد التتويج بكأس رابطة الأندية.

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وعقب الفوز 6-5 بركلات الترجيح في ويمبلي قال كلوب للصحفيين: لنرى ما سيحدث، إذا خسر سيتي من وست هام حينها سأبدأ في التفكير. وإذا لم يخسر سنقرر التنحي.

ويبتعد ليفربول بثلاث نقاط عن سيتي كما يتأخر بفارق الأهداف قبل آخر مباراتين بالدوري.

ويحل سيتي ضيفا على وست هام يوم الأحد وقد يتسع الفارق إلى ست نقاط وحينها سيحتاج إلى نقطة واحدة من آخر مباراة بالموسم للاحتفاظ باللقب.

وسيخوض ليفربول أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في باريس يوم 28 مايو الجاري.

ويتوقع المدرب الألماني إجراء تغييرات بتشكيلته عندما يزور ساوثامبتون يوم الثلاثاء بعد خوض وقت إضافي أمام تشيلسي.

سيحدد الفحص الطبي يوم الأحد موقف المهاجم محمد صلاح والمدافع فيرجيل فان دايك، بعد استبدالهما في مباراة السبت، لكن كلوب لا يعتقد أن الثنائي يعاني من إصابة قوية، وقال "اعتقد أنهما بخير".



كما امتدح الجناح الكولومبي لويس دياز، المنضم إلى ليفربول في يناير من بورتو، بعد أن شكل تهديدا مستمرا لتشيلسي.



وتابع كلوب: يا له من فتى، يا لها من قصة، لكن كان يجب أن يسجل، إنه يناسبنا تماما وهذا مميز حقا.



ويعني إنجاز السبت أن كلوب أصبح ثاني مدرب يفوز بكأس أوروبا أو دوري الأبطال بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الإنجليزي مع نفس الفريق بعد أليكس فيرغسون مع مانشستر يونايتد.