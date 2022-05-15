والده: أتمنى أن يعود ميسي إلى برشلونة

أكد خورخي ميسي والد ووكيل ليو ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي وقائد برشلونة السابق أنه يتمنى عودة نجله إلى "كامب نو" مرة أخرى.

والتقطت كاميرات المشجعين والد اللاعب عند وصوله لمطار برشلونة، حيث سأله أحدهم: هل هناك احتمالية لعودة ليو إلى برشلونة مجددًا؟، ليجيبه خورخي: أتمنى، يومًا ما.

مادة اعلانية

وسجل ليو هدفين خلال فوز فريق العاصمة الفرنسية برباعية دون رد على نظيره مونبلييه، ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا خلال 33 مباراة مع باريس بجميع المسابقات هذا الموسم.

وانتقل اللاعب أغسطس الماضي إلى "حديقة الأمراء" بعدما فشلت إدارة برشلونة في تجديد تعاقده بسبب "الأوضاع الاقتصادية للنادي".