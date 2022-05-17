الفرنسي لاركيت مديراً فنياً للاتحاد السعودي

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء الفرنسي ناصر لاركيت مديراً فنياً للاتحاد خلفاً للروماني إيوان لوبيسكو الذي قدم له الشكر على الفترة التي قضاها في المنصب.
وعمل لاركيت الذي ينحدر من أصول مغربية في ذات المنصب بالاتحاد المغربي لكرة القدم بين عامي 2014 وحتى 2019، كما عمل في أكاديميات أندية كان ولوهافر وكاين وستراسبورغ الفرنسية بين نهاية الثمانينات الميلادية وحتى 2007.
وتولى ناصر إدارة أكاديمية أولمبيك مارسيليا الفرنسي بين 2019 وحتى العام الحالي، كما يحمل عضوية اللجنة الفنية والتطوير في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ يوليو 2014.
وقاد لاركيت فريق مرسيليا العام الماضي بشكل مؤقت في 9 مباريات بعد استقالة المدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش وقبل تعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي
-
مرسيليا يستغل تعثر رين ويصعد إلى المركز الثانيقفز أولمبيك مرسيليا إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بتغلبه 2-صفر على مضيفه ستراسبورغ بهدفي بامبا ديانغ ودوي تشاليتا-تسار ... رياضة عالمية
-
نيمار يعود لقيادة باريس سان جيرمان أمام مرسيلياتعافى نيمار من إصابة بالعضلة الضامة ويمكنه الالتحاق بليونيل ميسي وكيليان مبابي في هجوم باريس سان جيرمان عند مواجهة الغريم أولمبيك مرسيليا في دوري ... رياضة عالمية
-
منع جماهير باريس سان جيرمان من السفر إلى مرسيليالن يُسمح لجماهير باريس سان جيرمان بالتوجه إلى مرسيليا لمشاهدة كلاسيكو الكرة الفرنسية الأحد ضمن منافسات الدوري المحلي، بعدما شهدت الملاعب العديد من ... رياضة عالمية