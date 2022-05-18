.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوباميانغ ينهي مسيرته الدولية مع الغابون

  • الخط
أوباميانغ
مسيرة أوباميانغ الدولية تمتد لـ13 عامًا

أوباميانغ ينهي مسيرته الدولية مع الغابون

ليبفرفيل - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الغابوني لكرة القدم يوم الأربعاء عن قرار مهاجم برشلونة بيير إيمريك أوباميانغ بالاعتزال دوليا.

وأنهى أوباميانغ (32 عاما) مسيرته الدولية، التي امتدت 13 عاما بعد 63 مباراة مع الجابون سجل خلالها 29 هدفا، للتركيز مع فريقه الإسباني.

وذكر الاتحاد الغابوني في بيان أن قائد المنتخب وهداف أرسنال وبروسيا دورتموند السابق لن يخوض رحلة التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج.

ولم يشارك أوباميانغ مع الغابون في كأس الأمم الأخيرة مطلع العام الجاري رغم انضمامه للتشكيلة في الغابون بسبب إصابته بكوفيد-19 ومعاناته من مشاكل بالقلب.

وفي موسمه الأول مع برشلونة أحرز أوباميانج 11 هدفا في 16 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التاسعة هذا المساء | تعرف على أسباب حالة الطقس العنيفة في عدد من الدول العربية مؤخرا التاسعة هذا المساء | تعرف على أسباب حالة الطقس العنيفة في عدد من الدول العربية مؤخرا
اكتشف المزيد