أوباميانغ ينهي مسيرته الدولية مع الغابون

أعلن الاتحاد الغابوني لكرة القدم يوم الأربعاء عن قرار مهاجم برشلونة بيير إيمريك أوباميانغ بالاعتزال دوليا.
وأنهى أوباميانغ (32 عاما) مسيرته الدولية، التي امتدت 13 عاما بعد 63 مباراة مع الجابون سجل خلالها 29 هدفا، للتركيز مع فريقه الإسباني.
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وذكر الاتحاد الغابوني في بيان أن قائد المنتخب وهداف أرسنال وبروسيا دورتموند السابق لن يخوض رحلة التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج.
ولم يشارك أوباميانغ مع الغابون في كأس الأمم الأخيرة مطلع العام الجاري رغم انضمامه للتشكيلة في الغابون بسبب إصابته بكوفيد-19 ومعاناته من مشاكل بالقلب.
وفي موسمه الأول مع برشلونة أحرز أوباميانج 11 هدفا في 16 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني.
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