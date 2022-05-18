إيقاف لاعب جمباز روسي بعد رفع شعار الحرب بجانب منافس أوكراني

قرر الاتحاد الدولي للجمباز، إيقاف الروسي إيفان كولياك لمدة عام عن المنافسات الدولية، وذلك بعدما ارتدى رمز حرب روسيا على المنصة بجانب منافس أوكراني في مارس الماضي.

وألصق كولياك الرمز "z" على صدره بعد الفوز بالميدالية البرونزية في منافسات كأس العالم للجمباز في العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان يقف بجانب الحائز على الميدالية الذهبية الأوكراني إيليا كوفتون.

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وأصبح الحرف رمزا للهجوم الروسي على أوكرانيا، كما أنه يتم وضعه على المعدات العسكرية وعلى ملابس السياسيين المؤيدين للحرب.

وخضع كولياك للتحقيق من جانب اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي للجمباز، التي اختارت إبعاده عن كأس العالم للجمباز الفني، وأمرته بإعادة الميدالية البرونزية والمكافأة المالية.

وبالكشف عن عقوبات إضافية على كولياك، قال الاتحاد الدولي للجمباز في بيان له: لن يكون بمقدور السيد كوليك المشاركة في أي حدث تابع للاتحاد الدولي للجمباز أو بطولة مصدق عليه من أي عضو بالاتحاد لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ يوم القرار.

أضاف: إذا كانت الإجراءات المتخذة بحق الرياضيين الروس مازالت حيز التنفيذ في 17 مايو 2023، فإن العقوبة ستتواصل وتنتهي بعد ستة أشهر من رفع العقوبات.

وسيكون أمام كولياك 21 يوما للاستئناف على القرار.