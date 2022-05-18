.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عمدة مدريد: صفقة مبابي حُسمت

  • الخط
مبابي
عقد مبابي ينتهي الشهر المقبل

عمدة مدريد: صفقة مبابي حُسمت

مدريد - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

كشف عمدة مدينة مدريد خوسيه لويس مارتينيس ألميدا بأن عملية انتقال مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد "حُسمت بنسبة 95-99 في المئة".

وجاء كلام عمدة العاصمة الإسبانية إلى إذاعة "كادينا سير" الإسبانية يوم الأربعاء وقال في هذا الصدد: أعتقد بأن ريال مدريد حسم قضية مبابي بنسبة 95-99 في المئة. هذا شعوري على أي حال.

وتابع مازحا: قام مبابي برؤية نافورة سيبيليس الشهيرة في العاصمة الإسبانية (عندما كان أخيرا بصحبة زميليه في سان جيرمان الإسباني سيرخيو راموس والمغربي أشرف حكيمي) وهي الساحة التي يحتفل بها ريال مدريد وأنصاره بانتصاراتهم.

وذكر تقرير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أن اللاعب الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم عام 2018، قال عن موعد إعلان قراره: لن يستغرق الأمر طويلا.

من جانبها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية إن مبابي اتخذ قراره لصالح ريال مدريد منذ فترة طويلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تمديد فترة الوديعة السعودية ينعش الريال اليمني تمديد فترة الوديعة السعودية ينعش الريال اليمني
اكتشف المزيد