عمدة مدريد: صفقة مبابي حُسمت

كشف عمدة مدينة مدريد خوسيه لويس مارتينيس ألميدا بأن عملية انتقال مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد "حُسمت بنسبة 95-99 في المئة".
وجاء كلام عمدة العاصمة الإسبانية إلى إذاعة "كادينا سير" الإسبانية يوم الأربعاء وقال في هذا الصدد: أعتقد بأن ريال مدريد حسم قضية مبابي بنسبة 95-99 في المئة. هذا شعوري على أي حال.
وتابع مازحا: قام مبابي برؤية نافورة سيبيليس الشهيرة في العاصمة الإسبانية (عندما كان أخيرا بصحبة زميليه في سان جيرمان الإسباني سيرخيو راموس والمغربي أشرف حكيمي) وهي الساحة التي يحتفل بها ريال مدريد وأنصاره بانتصاراتهم.
وذكر تقرير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أن اللاعب الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم عام 2018، قال عن موعد إعلان قراره: لن يستغرق الأمر طويلا.
من جانبها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية إن مبابي اتخذ قراره لصالح ريال مدريد منذ فترة طويلة.
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