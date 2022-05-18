يفشل الهلال في الفوز على منافسه دورياً.. ويهزمه بنهائي كأس الملك

استطاع الهلال الفوز ببطولة كأس الملك 4 مرات في تاريخه حينما لا يحقق الانتصار على منافسه في نهائي المسابقة ببطولة الدوري وذلك قبل ملاقاة الفيحاء في المباراة النهائية يوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في المباراة الختامية للنسخة الحالية.

ولم يستطع الفريق الأزرق الفوز ذهابًا وإيابًا على الفيحاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، إذ فصل التعادل السلبي بينهما ذهابًا على ملعب الملك فهد الدولي، وحقق فريق المجمعة الفوز على أرضه بهدف وحيد أحرزه سامي الخيبري.



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وكان اتحاد جدة هو الضحية الأولى بعدما فشل الهلال في الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في الدوري موسم 1981-1982، بعدما تعادل الفريقان 2-2 ذهاباً، وانتصر الأصفر إيابًا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 17، وجمع نهائي كأس الملك بالفريقين، لكن حينها استطاع الهلال تحقيق الفوز الأول على نظيره ذلك الموسم بأهداف صالح النعيمة وعبد الله الجربوع ومنصور بشير مقابل هدف حامد صبحي وتوّج باللقب الرابع في تاريخه.

وبعدها بعامين التقى الهلال مع أهلي جدة في نهائي الكأس واكتسحه بأربعة أهداف تناوب على تسجيلها خالد الغانم ومنصور بشير وفهد المصيبيح وعبد الرحمن اليوسف، عقب فشل صاحب البطولات التسع في كأس الملك في الفوز على منافسه ذهابًا وإيابًا بالدوري.

وانتهت المباراة الأولى بينهما بالتعادل السلبي في جدة ضمن منافسات الأسبوع الثالث، ثم رد الأهلي بقوة في الرياض بثلاثية إيابًا.

وتكرر الأمر مع النصر مرتين، الأولى في موسم 1988-1989عندما تعادل الفريقان ذهابًا بالموسم الأول 2-2 وكان الفوز من نصيب النصر بهدفين لهدف إيابًا، وذهبت بطولة كأس الملك للهلال عقب الفوز على جاره في النهائي بثلاثة أهداف جاءت عن طريق المدافعين حسين الحبشي وعبد الرحمن التخيفي وحسين الحبشي.

وفي موسم 2014-2015 قاد محمد السهلاوي النصر للفوز ذهابًا وإيابًا على الهلال بذات النتيجة (1-0) محرزًا الهدفين، وجاء رد الهلاليين بالفوز ببطولة الكأس في مباراة درامية انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف السهلاوي لهدف محمد جحفلي، وحسمتها ركلات الترجيح 7-6 لصالح الهلال.