بعد ميسي ورونالدو ونيمار.. "فوربس" تكشف عن ثروة صلاح

كشفت مجلة "فوربس" الشهيرة أن المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي جمع قرابة 45 مليون دولار خلال العام الحالي.

وقالت المجلة عبر موقعها على الإنترنت: احتل محمد صلاح رسميًا المركز 33 بين أعلى الرياضيين أجرًا في العالم هذا العام، حيث حقق 45 مليون دولار من الإيرادات الإجمالية قبل اقتطاع الضرائب على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.

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وتابعت: حصل لاعب خط وسط ليفربول المصري، الذي يلعب بموجب عقد مدته خمس سنوات حتى يونيو 2023، على 18 مليون دولار من الإيرادات خارج الملعب (بما في ذلك حملات الدعاية والإعلان، وعقود الرعاية، والتذكارات، ورسوم الترخيص، والأعمال التجارية الأخرى) و27 مليون دولار من ممارسة كرة القدم (بما في ذلك الجوائز المالية والرواتب والمكافآت).

وأضافت: يحتل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والمقيم في المملكة المتحدة، المركز الرابع بين أعلى الرياضيين أجرًا في فئة كرة القدم، مباشرة بعد ليونيل ميسي (130 مليون دولار) وكريستيانو رونالدو (115 مليون دولار) ونيمار (95 مليون دولار). وتبعه نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، بإيرادات بلغت 43 مليون دولار.

وينتهي عقد قائد منتخب مصر في يونيو 2023، ولم يحسم بعد موقفه من تجديد تعاقده مع فريقه الحالي أو الانتقال إلى وجهة أخرى.