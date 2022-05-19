حلول باريس سان جيرمان الأخيرة من أجل مبابي

كشفت تقارير تلفزيونية أن باريس سان جيرمان قدم حلوله الأخيرة للاعبه كيليان مبابي من أجل إقناعه بتجديد تعاقده مع النادي والتخلي عن فكرة الانتقال لريال مدريد.

ووفقًا لبرنامج "التشيرينغيتو" فإن فريق العاصمة الفرنسية سيجعل مبابي هو المتحكم بالمشروع الرياضي للنادي بداية من الموسم المقبل إذا وافق على التجديد.

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وكشف البرنامج: إدارة النادي ستسمح له بالتحكم في عمليات التعاقد مع المدربين أو تغييرهم، بالإضافة إلى اختيار اللاعبين الذين يجب أن يتعاقد معهم النادي أو يبيعهم.

كما أكدت "سكاي سبورتس" أن الفريق الباريسي عرض على لاعبه أن يكون الأكثر أجرًا في تاريخ كرة القدم، براتب شهري يتجاوز 5 ملايين يورو، ومكافأة تجديد تعاقد تتخطى الـ100 مليون يورو.

وأعلنت العديد من التقارير الإسبانية أن ريال مدريد سيعلن ضم اللاعب رسميًا عقب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، ومن المتوقع أن يقوم مبابي بتوديع زملائه الأسبوع المقبل.

ويخطط ريال مدريد أن يمتد العقد لـ5 أعوام ويتضمن شرطا جزائيا سيكون الأضخم عالميًا.

وساعد مبابي فريقه على استعادة لقب الدوري الفرنسي بعد أن سجل 25 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة في المسابقة المحلية، ولديه بجميع المسابقات هذا الموسم 36 هدفًا و26 تمريرة حاسمة.