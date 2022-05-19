راتب صلاح.. بدأ بـ30 ألف جنيه وبلغ 212 مليوناً

قفز راتب الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول من 30 ألف جنيه مصري سنويًا إلى ما يزيد عن 11 مليون يورو (212 مليون جنيه مصري) خلال السنة منذ بداية رحلته الاحترافية من صفوف المقاولون العرب إلى ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول.

وكشفت مجلة "فوربس" أن مجمل ما حصل عليه صلاح خلال العام الماضي بلغ 43 مليون يورو، مقسمة إلى 25 مليونا من كرة القدم وعقده الذي ينتهي في يونيو 2023 مع ليفربول، و18مليون يورو من الإيرادات خارج المستطيل الأخضر بما في ذلك حملات الدعاية والإعلان، وعقود الرعاية.

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وقال محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب في تصريحات تلفزيونية أكتوبر الماضي، إن أول عقد احترافي لصلاح في النادي بلغ ما يقارب 30 ألف جنيه سنويًا، وتم تعديله إلى 150 ألف جنيه سنويًا عقب تألقه رفقة الفريق الأصفر والأسود.

وعقب تألقه مع المقاولون العرب وتسجيله 12 هدفًا بالإضافة إلى 6 تمريرات حاسمة خلال 44 مباراة، انتقل صلاح إلى بازل السويسري بحوالي 2.5 مليون يورو، وكان راتبه السنوي يقدر حينها وفقًا للتقارير المختلفة بـ350 ألف يورو سنويًا.

لعب صلاح 79 مباراة مع بازل مسجلًا 20 هدفًا وصنع 17 آخرين، وتألق أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا ليلفت أنظار مسؤولي "البلوز" ويقررون التعاقد معه مقابل 13 مليون يورو، ومليون و250 ألف يورو كراتب سنوي.

لم يظهر صلاح بالمستوى المطلوب في "ستامفورد بريدج" مسجلًا هدفين فقط في 881 بالقميص الأزرق، ليتجه إلى إيطاليا في إعارة إلى فيورنتينا لمدة 4 أشهر، تحمّل خلالها نادي مدينة فلورنسا راتبه واستفاد من استعادة اللاعب لبريقه بعد أن زار شباك خصومه 9 مرات خلال 26 مباراة.

وفي أغسطس 2015 دفع روما 5 ملايين يورو لتشيلسي من أجل استعارة صلاح لمدة عام، ارتفعت هذه القيمة إلى 15 مليون يورو لشراء عقده، وبحسب موقع "فورزا روما" المعني بأخبار الفريق العاصمي وصحيفة "كورييري ديللو سبورت" فإن راتب صلاح مع روما وصل إلى ثلاثة ملايين ونصف يورو سنويًا.

وساهم صلاح بـ 56 هدفًا مع فريق الذئاب ضمن 83 مباراة، إذ أحرز 34 هدفًا وصنع 22 آخرين، ليكتب بعدها تاريخًا فنيًا جديدًا في مسيرته واقتصاديًا في راتبه، بعد الانتقال لليفربول الإنجليزي مطلع موسم 2017-2018 بـ42 مليون يورو.

وبعد موسم استثنائي حصل صلاح خلاله على راتب أسبوعي يقدر بـ100 ألف جنيه إسترليني، وسجل 44 هدفًا بجميع المسابقات تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، قررت إدارة "الريدز" مضاعفة راتبه ليحصل على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وتمديد عقده حتى يونيو 2023.

وتشير التقارير الصحافية المختلفة إلى أن في حال موافقة صلاح على تجديد تعاقده مع ليفربول فإن راتبه الجديد لن يقل عن 400 ألف إسترليني أسبوعيًا ليصبح اللاعب صاحب الراتب الأكبر في الفريق.