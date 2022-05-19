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مشجع لفرانكفورت يتعرض لإصابات بالغة بعد سقوطه من المدرجات أمام رينجرز

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فرانكفورت
احتفال لاعبي فرانكفورت مع جماهيرهم

مشجع لفرانكفورت يتعرض لإصابات بالغة بعد سقوطه من المدرجات أمام رينجرز

إشبيلية - د ب أ

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ذكرت تقارير صحفية ألمانية يوم الخميس أن مشجع لنادي آينتراخت فرانكفورت تعرض لكسور في الساق بعدما سقط من المدرجات خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي بركلات الجزاء الترجيحية في نهائي الدوري الأوروبي مساء الأربعاء.

وذكرت إذاعة "هسن اتش ار" يوم الخميس أن المشجع تلقى العلاج لعدة دقائق قبل نقله على محفة.

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أن المشجع تعرض لكسور في أسفل الساق وسيخضع لجراحة لدى عودته إلى فرانكفورت.

وأوضحت إذاعة "هسن اتش ار" أيضا أن جماهير فرانكفورت توقفت عن التشجيع خلال المباراة بسبب الحادث.

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