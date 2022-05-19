مونديال 2022.. حكام سيدات لأول مرة في التاريخ

ستكون كأس العالم 2022 في كرة القدم الأولى في التاريخ التي تشهد مشاركة ست حكمات سيدات، بين 105 حكام أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) اختيارهم يوم الأربعاء.

واختار فيفا الفرنسية ستيفاني فرابار والرواندية ساليما موكاسانغا واليابانية يوشيمي ياماشيتا، بالإضافة إلى ثلاث حكمات مساعدات: البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياز ميدينا والأميركية كاثرين نيسبيت.

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وقال رئيس لجنة الحكام الإيطالي بييرلويجي كولينا بهذا الخصوص: هي المرة الأولى في التاريخ التي تُحكّم فيها سيدات بعض مباريات البطولة، وما هذا إلا ثمرة للجهود الحثيثة التي انطلقت منذ عدة سنوات في سبيل نشر حكام إناث في بطولات فيفا للذكور الناشئين والكبار.

وكانت فرابار قادت نهائي كأس فرنسا لكرة القدم في 7 مايو الجاري بين نيس ونانت.

تابع كولينا: بهذا نؤكد بوضوح على أن كل ما يهمنا هو الجودة وليس الجنس، وأنا آمل أن يُنظر في المستقبل إلى وجود حكمات في مباريات النخبة لأهم منافسات الرجال على أنه أمر طبيعي، فمن حقهن التواجد في كأس العالم لأنهن يؤدين أدوارهن باستمرار وبمستوى عال جدا.

وأعلنت لجنة الحكام قوائم أسماء الحكام، فتم اختيار 36 حكماً و69 حكماً مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الست: بالنظر لجودة هؤلاء الحكام وأدائهم المقدّم في بطولات فيفا وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.

وشملت لائحة حكام الساحة الـ36 القطري عبد الرحمن جاسم، الجزائري مصطفى غربال والإماراتي محمد عبدالله من المنطقة العربية.

وانطلق مشروع "الطريق إلى قطر 2022" سنة 2019 بأكثر من 50 ثلاثيا مرشحا محتملا، وهم يخضعون لإعدادات مكثّفة، بحسب فيفا، رغم أن جائحة كورونا تسببت في تعليق النشاطات لفترة طويلة.

وسيشارك الحكام المختارون في عدة ندوات هذا الصيف، في أسونسيون ومدريد والدوحة، من أجل مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية، والمشاركة في حصص تدريبية عملية مع اللاعبين.

قال مدير التحكيم في فيفا ماسيمو بوساكا: تظل أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في الإعداد هي حماية اللاعبين وسمعة اللعبة والاتساق والتوحيد، وقراءة اللعبة من منظور فني وتكتيكي وفهم عقليات اللاعبين والمنتخبات، ورغم ذلك لا يمكننا القضاء على كل الأخطاء، وإنما سنبذل جهدنا للتقليل منها.

وكان فيفا طبق تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في كأس العالم 2018.