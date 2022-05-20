الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره محلياً على حساب إنبي

سيسعى الأهلي بطل إفريقيا المتراجعة نتائجه المحلية إلى مصالحة جماهيره الغاضبة من فقدان النقاط عندما يواجه إنبي يوم السبت في مباراة مؤجلة من الجولة 15 لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم فيما تخوض باقي الفرق مبارياتها في الجولة 20 الأسبوع المقبل.

وفقد الأهلي سبع نقاط في آخر ثلاث مباريات ولم يحقق أي فوز، فخسر أمام المصري وتعادل مع سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث بين فرق البطولة برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، ويأتي بيراميدز ثانيا برصيد 39 نقطة‭ ‬بعد خوضه 18 مباراة.

ويعاني الأهلي من غيابات في صفوفه منذ العودة من الجزائر عقب التعادل مع وفاق سطيف في إياب قبل نهائي دوري أبطال افريقيا والتأهل رسميا للمباراة النهائية.

وغاب ثلاثي الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانغ عن مباراة البنك الأهلي قبل يومين كما غاب علي معلول الظهير الأيسر مما اثر بالسلب على أداء الأهلي.

وربما ينضم إلى الغائبين محمد الشناوي حارس المرمى بعد أن اشتكى من شد في العضلات أثناء المباراة الاخيرة أمام البنك الأهلي ولم يكملها.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي إن موقف الرباعي من المشاركة أمام إنبي سيتحدد يوم الجمعة بعد اختبارات طبية.

وأضاف أبو عبلة في تصريح لموقع ناديه الرسمي: الجهاز الفني يرفض المغامرة بالدفع بأي من الرباعي قبل التأكد من تعافيه تماما خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهة مهمة مع الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال الافريقي.

من جانبه وصف حلمي طولان مدرب إنبي مواجهة الأهلي بأنها لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال.

وقال طولان لرويترز: الأهلي يمتلك بدائل كثيرة من اللاعبين وستكون المواجهة صعبة لكننا سنسعى للفوز من أجل تحسين مركزنا في الدوري.

وتابع: مباريات إنبي مع الأهلي والزمالك لها حسابات كثيرة ولاعبو فريقي متطلعون لتحقيق الانتصار، ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

وتنطلق يوم السبت مباريات الجولة 20 فيلتقي طلائع الجيش مع المقاولون العرب والشركة الشرقية مع سموحة.

ويوم الأحد يلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي والمصري مع فيوتشر وسيراميكا كليوباترا مع مصر للمقاصة والاتحاد السكندري مع بيراميدز.

ويوم الاثنين يستضيف فاركو فريق الجونة بينما يعود إنبي ليلتقي مع غزل المحلة يوم الثلاثاء في المباراة قبل الأخيرة للجولة 20.

وتم تأجيل مباراة الزمالك مع الأهلي بالجولة 20 إلى موعد يحدد فيما بعد نظرا لخوض الزمالك مباراة مع أسوان يوم الإثنين المقبل في الدور قبل النهائي لكأس مصر في موسم 2021.

ويحتل الثلاثي الإسماعيلي ومصر للمقاصة والشركة الشرقية المراكز الثلاثة الاخيرة في مسابقة الدوري.