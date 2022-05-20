الاتفاق يستضيف الحزم.. والنصر يواجه الرائد

تفتتح المباريات المتبقية من الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت حيث يسعى الاتفاق الرابع عشر إلى تجاوز خسارته الأخيرة أمام الهلال، والخروج بالنقاط الثلاث، عندما يستقبل الحزم صاحب المركز الأخير في الدمام.

ويبحث النصر الثالث عن فوزه الثالث تواليًا عندما يواجه الرائد التاسع مساء السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة، في مباراة يدخلها الفريقان بطموحات مختلفة.

مادة اعلانية

ولم يحقق الرائد أي فوز في آخر ثلاث مباريات، حيث خسر اثنتين وتعادل في واحدة كانت أمام الطائي في المرحلة الماضية، ورغم قوة منافسه إلا أنه سيسعى جاهدًا للفوز أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل في سعيه إلى تفادي الهبوط.

في المقابل، نجح النصر في تحقيق فوز كبير على الشباب 4-2، حافظ من خلاله على مركزه الثالث، وسيكون تركيزه منصبًّا على الفوز للمحافظة على حظوظه في انتزاع المركز الثاني من الهلال.

ومن المنتظر أن تشهد صفوف النصر عودة مهاجميه الأوروغوياني جوناثان رودريغيز والكاميروني فينسنت أبو بكر في حالة اكتمال جاهزيتهما بعدما غيّبتهما الإصابة عن المباراة الماضية، فيما تبدو مشاركة الأرجنتيني بيتي مارتينيز صعبة لعدم الجاهزية.