مفاجأة.. مبابي يستعد لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

صدمت تقارير صحافية مشجعي ريال مدريد بعدما كشفت أن الفرنسي كيليان مبابي يقترب من تجديد عقده مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان، ويبدو أنه تخلى عن فكرة الانتقال لريال مدريد بالرغم من تأكيدات الصحافة الإسبانية أن الصفقة حُسمت.

ونشر الصحافي الإيطالي لشبكة سكاي سبورتس جيانلوكا دي مارزيو تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: مبابي أقرب الآن للبقاء في باريس عن الانتقال لمدريد.

مادة اعلانية

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" فإن كيليان سيكشف عن مستقبله صباح يوم الأحد في حوار صحافي.

وبحسب برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني فإن فريق العاصمة الفرنسية سيجعل مبابي هو المتحكم بالمشروع الرياضي للنادي بداية من الموسم المقبل إذا وافق على التجديد.

وكشف البرنامج: إدارة النادي ستسمح له بالتحكم في عمليات التعاقد مع المدربين أو تغييرهم، بالإضافة إلى اختيار اللاعبين الذين يجب أن يتعاقد معهم النادي أو يبيعهم.

كما أكدت "سكاي سبورتس" أن الفريق الباريسي عرض على لاعبه أن يكون الأكثر أجرًا في تاريخ كرة القدم، براتب شهري يتجاوز 5 ملايين يورو، ومكافأة تجديد تعاقد تتخطى الـ100 مليون يورو.