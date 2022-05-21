إلقاء حمض البيوتيريك صوب جماهير لايبزغ قبل نهائي الكأس

ألقيت مادة يشتبه في أنها حمض البيوتيريك صوب جماهير لايبزغ قبل المواجهة أمام فرايبورغ يوم السبت على الاستاد الأولمبي في برلين في نهائي كأس ألمانيا.
وذكرت متحدثة بأسم الشرطة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات، كما أنها لم تكشف عن خلفيات الحادث.
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وبحسب نادي لايبزغ فإن ثلاثة آلاف مشجع كانوا يحتفلون في ساحة المشجعين قبل التوجه إلى الاستاد الأولمبي.
واحتشد عدة آلاف من مشجعي فرايبورغبرل قبل التوجه إلى ملعب المباراة.
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