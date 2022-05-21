تشافي يؤكد رغبة برشلونة في ضم ليفاندوفسكي

أكد المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تشافي هيرنانديز، رسميا، رغبة ناديه في ضم نجم هجوم نادي بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي.

وقال تشافي للصحافيين يوم السبت: ليفاندوفسكي خيار نضعه في اعتبارنا، مشيرا إلى أن ليفاندوفسكي أعرب بالفعل عن رغبته في الرحيل عن بايرن.

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وفي الوقت نفسه، اعترف تشافي بأن الأمر سيكون صعبا بالتأكيد، إذ إن قيمة انتقال ليفاندوفسكي يمكن أن تكون باهظة الكلفة بالنسبة للنادي الكتالوني المتداعي ماليا.

وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أوليفر كان، أعلن استبعاده رحيل البولندي الدولي عن النادي البافاري في الموسم المقبل، وقال لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة يوم الأحد: السؤال غير مطروح، روبرت ليفاندوفسكي لديه عقد (مع بايرن) حتى 2023، وسيفي به.