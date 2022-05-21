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تقارير: نهاية القصة.. مبابي باقٍ في باريس

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مبابي
اللاعب الفرنسي

تقارير: نهاية القصة.. مبابي باقٍ في باريس

العربية.نت

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أعلنت شبكة "سكاي سبورتس" نهاية قصة مفاوضات عقد مبابي الجديد ببقائه في ناديه باريس سان جيرمان وتجديد التعاقد مع فريق العاصمة الفرنسية، وأن محاولات ريال مدريد لضم اللاعب باءت بالفشل.

ونشر الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو مراسل الشبكة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: نهاية الشكوك، مبابي سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وتابع: القرار تم حسمه يوم الجمعة بعد نقطة تحول، وربما يتم الإعلان عنه يوم السبت، مبابي قال لا لريال مدريد بعد اتفاقه الشفهي معه.

وقال دي مارزيو يوم الجمعة: مبابي أقرب الآن للبقاء في باريس عن الانتقال لمدريد.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" فإن كيليان سيكشف عن مستقبله صباح يوم الأحد في حوار صحافي.

وبحسب برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني فإن فريق العاصمة الفرنسية سيجعل مبابي هو المتحكم بالمشروع الرياضي للنادي بداية من الموسم المقبل إذا وافق على التجديد.

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