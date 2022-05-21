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جنوى يودع الدوري الإيطالي بالهزيمة أمام بولونيا

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بولونيا
تجمد رصيد جنوى عند 28 نقطة في المركز التاسع

جنوى يودع الدوري الإيطالي بالهزيمة أمام بولونيا

جنوى - د ب أ

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ودع جنوى الدوري الإيطالي لكرة القدم بالهزيمة صفر - 1 أمام ضيفه بولونيا يوم السبت في المرحلة الأخيرة من المسابقة.

وتجمد رصيد جنوى عند 28 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير علما أنه هبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية قبل مباريات هذه المرحلة، وارتفع رصيد بولونيا إلى 46 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني عشر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل موسى بارو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

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