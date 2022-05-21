خماسية الاتفاق تهبط بالحزم للدرجة الأولى

هبط فريق الحزم رسميا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته 2 - 5 يوم السبت في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.

وسجل أهداف الاتفاق كل من روبين كايسون في الدقيقة 30 وأمين يونس في الدقيقة 42، ونعيم السليتي (هدفين) في الدقيقتين 54 و56 وأحمد الغامدي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

مادة اعلانية

فيما سجل هدفي الحزم سلطان عبود فقيهي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وأولا جون في الدقيقة 76.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد الحزم عند 17 نقطة في المركز السادس عشر الأخير، ليتأكد هبوطه من دوري المحترفين رسميا.