رسميًا.. مبابي يجدد عقده مع باريس سان جيرمان

أعلن رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي يوم السبت من ملعب "بارك دي برانس" قبيل لقاء متز في المرحلة الختامية من الدوري المحلي، عن تمديد عقد المهاجم الدولي كيليان مبابي حتى 2025.
وقال مبابي بعدما ذاع الخليفي الخبر لجمهور "بارك دي برانس": "أنا سعيد جداً لبقائي في فرنسا، في باريس، في مدينتي. آمل أن أواصل القيام بما أحب القيام به وهو لعب كرة القدم والفوز بالكؤوس.
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وأشارت تقارير صحافية إسبانية إلى أن مبابي أخبر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بقراره الأخير وهو البقاء في العاصمة الفرنسية.
وأكدت صحيفة "ماركا" أن اللاعب رفض ريال مدريد للمرة الثانية، وهو ما يعتبر "دهشة" و"صدمة" لإدارة بيريز.
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