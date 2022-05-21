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سيدات ليون يهزمن برشلونة ويتوجن بدوري الأبطال

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ليون
استعاد ليون اللقب الذي فقده في الموسم الماضي

سيدات ليون يهزمن برشلونة ويتوجن بدوري الأبطال

تورينو - د ب أ

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توج ليون الفرنسي للسيدات بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الثمين 3 - 1 على برشلونة الإسباني يوم السبت في المباراة النهائية للبطولة.

واستعاد ليون اللقب الذي فقده في الموسم الماضي حيث تغلب على برشلونة اليوم ليحرز اللقب السادس له في آخر سبعة مواسم وهو الثامن له في تاريخ البطولة التي بدأت إقامتها في موسم 2001 - 2002.

وتقدم ليون بثلاثة أهداف سجلتها أماندين هنري وآدا هيجربرغ وكاترينا ماكاريو في الدقائق السادسة و23 و33 قبل أن يحرز برشلونة هدفا عن طريق نجمته الشهيرة أليكسيا بوتياس في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم ليون 3 - 1.

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